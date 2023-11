Soirée Beaujolais nouveau 4 Rue du Château Brives, 16 novembre 2023, Brives.

Brives,Indre

Le restaurant Le César à Brives organise une soirée Beaujolais nouveau, le jeudi 16 novembre 2023..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . 17 EUR.

4 Rue du Château

Brives 36100 Indre Centre-Val de Loire



Le César restaurant in Brives is organizing a Beaujolais Nouveau evening on Thursday, November 16, 2023.

El restaurante Le César de Brives organiza una velada Beaujolais Nouveau el jueves 16 de noviembre de 2023.

Das Restaurant Le César in Brives veranstaltet am Donnerstag, den 16. November 2023, einen Beaujolais Nouveau-Abend.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Champs d’Amour