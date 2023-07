Visite du Château de Montreuil-Bonnin 4 Rue du Château Boivre-la-Vallée, 9 septembre 2023, Boivre-la-Vallée.

Boivre-la-Vallée,Vienne

NOUVEAU ! Visite exceptionnelle du château de Montreuil-Bonnin à un tarif préférentiel.

Visite guidée costumée avec un verre de l’amitié en fin de visite. Environ 1h30 de visite.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places limitées.

Toutes les animations de l’office de tourisme : https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

4 Rue du Château Château de Montreuil-Bonnin

Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine



NEW! Exceptional tour of the Château de Montreuil-Bonnin at a special rate.

Guided tour in costume, with a welcome drink at the end. Approx. 1h30.

RESERVATION REQUIRED, places limited.

All Tourist Office events: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

NOVEDAD Visita excepcional al Castillo de Montreuil-Bonnin con tarifa especial.

Visita guiada en traje de época, con una copa de bienvenida al final. Aproximadamente una hora y media.

RESERVA OBLIGATORIA, plazas limitadas.

Todos los eventos de la Oficina de Turismo: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

NEU! Außergewöhnliche Besichtigung der Burg Montreuil-Bonnin zu einem Vorzugspreis.

Kostümierte Führung mit einem Glas Freundschaft am Ende des Besuchs. Ca. 1,5 Stunden Besichtigung.

RESERVIERUNG erforderlich, begrenzte Plätze.

Alle Animationen des Fremdenverkehrsamtes: https://tourisme-hautpoitou.fr/app/uploads/2023/04/Ca-bouge-2023.pdf

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou