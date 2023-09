Clôture de l’exposition Bancs Poèmes 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny, 30 septembre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Découvrez l’art poétique à Souvigny pour la clôture de l’exposition Bancs Poèmes. Une journée riche en flâneries poétiques et performances artistiques..

2023-09-30 11:00:00 fin : 2023-09-30 . .

4 rue du Chapeau Rouge Les ateliers du Chapeau Rouge – Association 2A2B

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover poetic art in Souvigny for the closing of the Bancs Poèmes exhibition. A day rich in poetic strolls and artistic performances.

Descubra el arte poético en Souvigny con motivo de la clausura de la exposición Bancs Poèmes. Un día lleno de paseos poéticos y actuaciones artísticas.

Entdecken Sie die poetische Kunst in Souvigny zum Abschluss der Ausstellung Bancs Poèmes. Ein Tag voller poetischer Flaniermeilen und künstlerischer Darbietungen.

