Les rencontres du Chapeau Rouge 4 rue du Chapeau Rouge Souvigny, 7 août 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Découvrez un événement artistique unique et captivant ! Participez à des ateliers d’art, assistez à des performances, flânez parmi les artistes et partagez des moments de création conviviaux. Ne manquez pas cette expérience culturelle exceptionnelle !.

2023-08-07 fin : 2023-08-20 . .

4 rue du Chapeau Rouge Les ateliers du Chapeau Rouge – Association 2A2B

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover a unique and exciting artistic event! Take part in art workshops, attend performances, stroll among the artists and share convivial creative moments. Don’t miss this exceptional cultural experience!

Descubra un acontecimiento artístico único y cautivador Participe en talleres de arte, asista a espectáculos, pasee entre los artistas y comparta momentos de convivencia creativa. No se pierda esta experiencia cultural excepcional

Entdecken Sie ein einzigartiges und fesselndes Kunstevent! Nehmen Sie an Kunstworkshops teil, sehen Sie sich Performances an, schlendern Sie zwischen den Künstlern umher und teilen Sie gesellige kreative Momente. Lassen Sie sich dieses außergewöhnliche Kulturerlebnis nicht entgehen!

