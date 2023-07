Concert au Central 4 rue du 11 Novembre 1918 Boussac Catégories d’Évènement: Boussac

Jazz quartet

Sur la terrasse du restaurant, entrée libre, consommation obligatoire, réservation très recommandée.

4 rue du 11 Novembre 1918 Hôtel le Central

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Jazz quartet

On the restaurant terrace, free admission, consumption compulsory, booking highly recommended Cuarteto de jazz

En la terraza del restaurante, entrada gratuita, consumición obligatoria, se recomienda reservar Jazz Quartett

