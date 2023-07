Dîner à la Duvel 4 rue du 11 Novembre 1918 Boussac, 21 juillet 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

à l’occasion de la fête nationale belge

réservation fortement recommandée.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

4 rue du 11 Novembre 1918 Hôtel le Central

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



on the occasion of the Belgian national holiday

reservation strongly recommended

para celebrar los días festivos belgas

se recomienda encarecidamente reservar

anlässlich des belgischen Nationalfeiertags

reservierung dringend empfohlen

Mise à jour le 2023-05-25 par Creuse Confluence Tourisme