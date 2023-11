Café papotte : la vraie vie des parents solos 4 Rue d’Irandatz Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Café papotte : la vraie vie des parents solos 4 Rue d’Irandatz Hendaye, 18 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Vous élevez seul(e) votre vos enfants(s), ou vous vous retrouvez souvent seul(e) avec votre enfant par l’activité professionnelle de votre conjoint(e) ? Venez à la rencontre d’autres parents solos pour échanger autour de votre quotidien ..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. .

4 Rue d’Irandatz Maison de la Petite Enfance

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In French En francés Sie sind allein erziehend oder durch die Berufstätigkeit Ihres Ehepartners häufig allein mit Ihrem Kind? Treffen Sie sich mit anderen Alleinerziehenden, um sich über Ihren Alltag auszutauschen.

