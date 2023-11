Café papotte : la vraie vie des parents solos 4 Rue d’Irandatz Hendaye, 18 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Vous élevez seul(e) votre vos enfants(s), ou vous vous retrouvez souvent seul(e) avec votre enfant par l’activité professionnelle de votre conjoint(e) ?

Venez à la rencontre d’autres parents solos pour échanger autour de votre quotidien ..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. .

4 Rue d’Irandatz Maison de la Petite Enfance

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you raising your child(ren) alone, or are you often left alone with your child due to your spouse’s professional activity?

Come and meet other single parents to discuss your daily life.

¿Está criando sola a sus hijos o se encuentra a menudo sola con ellos debido al trabajo de su cónyuge?

Venga a conocer a otros padres solteros y hable de su día a día.

Sie sind allein erziehend oder durch die Berufstätigkeit Ihres Ehepartners häufig allein mit Ihrem Kind?

Treffen Sie sich mit anderen Alleinerziehenden, um sich über Ihren Alltag auszutauschen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Hendaye Tourisme & Commerce