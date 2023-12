Soirée MADDAM et Chablis Rugby 4, rue des vendanges Chablis Catégories d’Évènement: CHABLIS

Yonne Soirée MADDAM et Chablis Rugby 4, rue des vendanges Chablis, 15 décembre 2023 19:30, Chablis. Chablis,Yonne .

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

4, rue des vendanges Brasserie MADDAM

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: CHABLIS, Yonne Autres Code postal 89800 Lieu 4, rue des vendanges Adresse 4, rue des vendanges Brasserie MADDAM Ville Chablis Departement Yonne Lieu Ville 4, rue des vendanges Chablis Latitude 47.815269 Longitude 3.800451 latitude longitude 47.815269;3.800451

4, rue des vendanges Chablis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chablis/