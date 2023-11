LE BAZAR DE NOËL – WEIHNACHTSMARKT 4 rue des Trésoriers de la Bourse Montpellier, 20 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La Maison de Heidelberg vous invite à revivre l’une des nombreuses traditions allemandes de la période d’avant Noël : le bazar de Noël.

Non, ce n’est pas le classique Weihnachtsmarkt avec ses stands de vin chaud, de chouchous et de saucisses..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 19:00:00. .

4 rue des Trésoriers de la Bourse

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Heidelberg House invites you to relive one of the many German traditions of the pre-Christmas period: the Christmas bazaar.

No, this isn’t the classic Weihnachtsmarkt with its mulled wine, scrunchies and sausage stalls.

La Casa de Heidelberg le invita a revivir una de las muchas tradiciones alemanas del periodo prenavideño: el bazar navideño.

No, no se trata del clásico Weihnachtsmarkt, con sus puestos de vino caliente, chouchous y salchichas.

Das Heidelberger Haus lädt Sie ein, eine der vielen deutschen Traditionen der Vorweihnachtszeit wieder aufleben zu lassen: den Weihnachtsbasar.

Nein, es ist nicht der klassische Weihnachtsmarkt mit seinen Ständen, an denen Glühwein, Windbeutel und Würstchen verkauft werden.

