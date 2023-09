Théâtre forum : elle va devenir quoi ma ferme ? 4 rue des Tilleuls Muttersholtz, 23 novembre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Théâtre-forum sur le thème « Elle va devenir quoi ma ferme ? », par la Compagnie Force Nez.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . 0 EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Theatre-forum on the theme « What will become of my farm? », by Compagnie Force Nez

Foro de teatro sobre el tema « ¿Qué va a pasar con mi granja? », a cargo de Compagnie Force Nez

Forumtheater zum Thema « Elle va devenir quoi ma ferme? », von der Compagnie Force Nez

Mise à jour le 2023-08-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme