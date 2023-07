Concert estival : Lúcia de Carvalho (duo) 4 rue des Tilleuls Muttersholtz, 12 août 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Lúcia de Carvalho vous propose son duo avec Edouard Heilbronn, entre intimité avec son public tout en gardant le dynamisme de son répertoire avec la présence du Tambour, les syncopes de la Guitare, la voix chaude de Lúcia et l’enthousiasme légendaire de la chanteuse.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

4 rue des Tilleuls

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Lúcia de Carvalho offers you her duet with Edouard Heilbronn, between intimacy with her audience while keeping the dynamism of her repertoire with the presence of the Drum, the syncopations of the Guitar, Lúcia?s warm voice and the legendary enthusiasm of the singer

Lúcia de Carvalho les ofrece su dúo con Edouard Heilbronn, una combinación de intimidad con su público y el dinamismo de su repertorio, con la presencia del Tambor, las síncopas de la Guitarra, la cálida voz de Lúcia y el legendario entusiasmo de la cantante

Lúcia de Carvalho präsentiert Ihnen ihr Duett mit Edouard Heilbronn, zwischen Intimität mit ihrem Publikum und der Dynamik ihres Repertoires mit der Präsenz der Trommel, den Synkopen der Gitarre, der warmen Stimme von Lúcia und der legendären Begeisterung der Sängerin

