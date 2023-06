LES FOULEES D’ABELARD 4, rue des Sports Le Pallet, 10 juin 2023, Le Pallet.

Le Pallet,Loire-Atlantique

L’été se rapproche, et avec lui, les foulées d’Abélard reviennent pour leur 27e édition..

4, rue des Sports Salle des Sports

Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Summer is approaching, and with it, Les foulées d?Abélard return for their 27th edition.

Se acerca el verano y, con él, la 27ª edición de la carrera Abélard.

Der Sommer rückt näher, und mit ihm kehren die Abélard-Foulées zu ihrer 27.

