MARCHÉ DE NOËL DE MAUREILHAN 4 Rue des Soeurs Maureilhan, 2 décembre 2023, Maureilhan.

Maureilhan,Hérault

Venez découvrir le marché de Noël de Maureilhan, une initiative de l’association Saint Baudile, qui se tiendra les samedis 2, 9 et 16 décembre. Dans une atmosphère conviviale, vous pourrez flâner parmi les nombreux stands d’artisanat qui regorgent de créations uniques. C’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux originaux et soutenir les artisans locaux..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

4 Rue des Soeurs

Maureilhan 34370 Hérault Occitanie



Come and discover the Maureilhan Christmas market, an initiative of the Saint Baudile association, to be held on Saturdays December 2, 9 and 16. In a convivial atmosphere, you can stroll among the many craft stands brimming with unique creations. It’s the perfect opportunity to find original gifts and support local artisans.

Venga a descubrir el mercado de Navidad de Maureilhan, una iniciativa de la asociación Saint Baudile, que se celebrará los sábados 2, 9 y 16 de diciembre. En un ambiente acogedor, podrá pasear entre los numerosos puestos de artesanía rebosantes de creaciones únicas. Es la ocasión perfecta para encontrar regalos originales y apoyar a los artesanos locales.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt von Maureilhan, eine Initiative des Vereins Saint Baudile, der an den Samstagen 2., 9. und 16. Dezember stattfindet. In einer gemütlichen Atmosphäre können Sie durch die zahlreichen Kunsthandwerksstände schlendern, die voller einzigartiger Kreationen sind. Dies ist die ideale Gelegenheit, um originelle Geschenke zu finden und die lokalen Handwerker zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT LA DOMITIENNE