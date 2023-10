ATELIER STOP MOTION – MICRO-FOLIE ECOMMOY 4 Rue des Perrières Écommoy, 25 octobre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Atelier de Stop motion le mercredi 25 octobre, de 15h à 17h. Devenez réalisateur le temps d’un après-midi en découvrant le Stop motion. Avec une simple tablette numérique, vous pourrez raconter l’histoire de votre choix en image sous forme de court-métrage..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

4 Rue des Perrières Bibliothèque municipale d’Ecommoy

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Stop motion workshop on Wednesday, October 25, from 3pm to 5pm. Become a filmmaker for an afternoon and discover Stop motion. With a simple digital tablet, you’ll be able to tell the story of your choice in the form of a short film.

Taller de stop motion el miércoles 25 de octubre, de 15:00 a 17:00 horas. Conviértase en cineasta por una tarde descubriendo el Stop motion. Con una simple tableta digital, podrá contar en imágenes la historia que desee en forma de cortometraje.

Stop-Motion-Workshop am Mittwoch, den 25. Oktober, von 15.00 bis 17.00 Uhr. Werden Sie einen Nachmittag lang zum Regisseur und lernen Sie Stop Motion kennen. Mit einem einfachen digitalen Tablet können Sie die Geschichte Ihrer Wahl in Bildern in Form eines Kurzfilms erzählen.

Mise à jour le 2023-10-12 par eSPRIT Pays de la Loire