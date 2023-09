Après-midi récréatif de Noël 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 23 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Et si on clôturait l’année en toute convivialité ?

Petits et grands, entrez dans la magie de Noël grâce aux animations concoctées par les lutins de la bibliothèque

• Atelier créatif

• Quiz familial à 14h30

• Dictée pour adolescents-adultes à 15h30

• Lectures pour les enfants à 15h30

• Jeux géants en bois

N’hésitez pas à revêtir votre plus beau pull de Noël

Tout public

Accès libre.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00. EUR.

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How about closing the year in style?

Young and old, enter into the magic of Christmas thanks to the activities concocted by the library’s elves

? Creative workshop

? Family quiz at 2:30pm

? Dictation for teenagers and adults at 3:30 pm

? Readings for children at 3:30 pm

? Giant wooden games

Don’t hesitate to dress up in your best Christmas sweater

Open to all

Free access

¿Qué tal cerrar el año por todo lo alto?

Grandes y pequeños podrán disfrutar de la magia de la Navidad gracias a las actividades organizadas por los duendes de la biblioteca

? Taller creativo

? Concurso familiar a las 14.30 h

? Dictado para adolescentes y adultos a las 15.30 h

? Lecturas para niños a las 15h30

? Juegos gigantes de madera

No dudes en disfrazarte con tu mejor jersey navideño

Abierto al público

Acceso gratuito

Wie wäre es mit einem gemütlichen Jahresausklang?

Ob Groß oder Klein, tauchen Sie dank der von den Wichteln der Bibliothek zusammengestellten Animationen in den Weihnachtszauber ein

? Kreative Workshops

? Familienquiz um 14:30 Uhr

? Diktat für Jugendliche/Erwachsene um 15:30 Uhr

? Lesungen für Kinder um 15:30 Uhr

? Riesige Spiele aus Holz

Ziehen Sie Ihren schönsten Weihnachtspullover an

Für alle

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Haut Val De Sèvre