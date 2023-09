Spectacle « Empreintes » 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 2 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui se cache derrière les chansons qui vous accompagnent, celles qui marquent un moment de votre vie ou vous touchent tout simplement ?

Le collectif Gonzo propose un spectacle musical et visuel qui questionne la notion de transmission à travers la chanson.

Pour tous à partir de 8 ans

Sur inscription.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Have you ever wondered what lies behind the songs that accompany you, those that mark a moment in your life or simply touch you?

The Gonzo collective presents a musical and visual show that questions the notion of transmission through song.

For all ages 8 and up

Registration required

¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las canciones que te acompañan, las que marcan un momento de tu vida o simplemente te conmueven?

El colectivo Gonzo presenta un espectáculo musical y visual que cuestiona la noción de transmisión a través de la canción.

Para todos los públicos a partir de 8 años

Inscripción obligatoria

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was sich hinter den Liedern verbirgt, die Sie begleiten, die einen bestimmten Moment in Ihrem Leben markieren oder Sie einfach nur berühren?

Das Kollektiv Gonzo bietet ein musikalisches und visuelles Spektakel, das den Begriff der Weitergabe durch das Lied hinterfragt.

Für alle ab 8 Jahren

Nach Anmeldung

