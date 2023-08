Lectures dans le noir 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 25 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Plongez dans l’obscurité le temps d’une lecture et laissez-vous porter par vos autres sens en éveil.

Pour ados / adultes

Accès libre

Organisée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Plunge into the darkness for a while and let your other senses take over.

For teenagers / adults

Free access

Organized by the Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Sumérgete un rato en la oscuridad y deja que tus otros sentidos se apoderen de ti.

Para adolescentes / adultos

Acceso gratuito

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Tauchen Sie für die Dauer einer Lektüre in die Dunkelheit ein und lassen Sie sich von Ihren anderen Sinnen auf Trab bringen.

Für Jugendliche/Erwachsene

Freier Zugang

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre