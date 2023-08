Rencontre avec Chiara Mezzalama 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 16 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Dans le cadre des Littératures Européennes de Cognac, la romancière italienne Chiara Mezzalama vient présenter son roman Après la pluie.

Une rencontre qui sera suivie d’un temps de dédicaces en partenariat avec la librairie Les Mots Volants.

Organisée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Littératures Européennes de Cognac festival, Italian novelist Chiara Mezzalama will be presenting her novel Après la pluie.

The meeting will be followed by a signing session in partnership with the bookshop Les Mots Volants.

Organized by the Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

En el marco del festival Littératures Européennes de Cognac, la novelista italiana Chiara Mezzalama presentará su novela Après la pluie.

Tras el acto, tendrá lugar una firma de libros en colaboración con la librería Les Mots Volants.

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Im Rahmen der Europäischen Literaturtage in Cognac stellt die italienische Schriftstellerin Chiara Mezzalama ihren Roman Après la pluie vor.

Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Les Mots Volants statt.

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre