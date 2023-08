Parocurs dans le noir 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 15 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Une enfant fait un jeu dans l’obscurité…

Pas évident pour ses amies qui n’ont pas l’habitude de se retrouver dans le noir, contrairement à elle qui est aveugle.

A partir d’une histoire, venez tester vos facultés à suivre un parcours dans l’obscurité, en toute confiance.

À partir de 3 ans

Accès libre

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A child plays a game in the dark…

Not easy for her friends, who are not used to being in the dark, unlike her, who is blind.

Based on a story, come and test your ability to follow a course in the dark, with complete confidence.

Ages 3 and up

Free access

Organized by the Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Una niña juega a un juego en la oscuridad…

No es fácil para sus amigos, que no están acostumbrados a estar en la oscuridad, a diferencia de ella, que es ciega.

Basado en un cuento, ven y pon a prueba tu habilidad para seguir un recorrido en la oscuridad con total confianza.

A partir de 3 años

Acceso libre

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Ein Kind macht im Dunkeln ein Spiel…

Das ist nicht einfach für ihre Freundinnen, die es nicht gewohnt sind, sich im Dunkeln aufzuhalten, im Gegensatz zu ihr, die blind ist.

Testen Sie anhand einer Geschichte Ihre Fähigkeiten, einen Weg im Dunkeln zu finden.

Ab 3 Jahren

Freier Zugang

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

