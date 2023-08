Exposition Autour des sens et du handicap 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 7 novembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

2023 marque la 3ème édition du programme d’animations.

Il a pour objectif de valoriser nos collections en éditions adaptées (braille, gros caractères, livres audio, écrits faciles à lire et à comprendre…). Cette année, les sens seront mis à l’honneur.

Mettez vos sens en éveil grâce à une sélection d’ouvrages et de jeux à toucher, à sentir…

Tout public

En accès libre.

2023-11-07 fin : 2023-12-02

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



2023 marks the 3rd edition of this program.

Its aim is to promote our collections in adapted editions (Braille, large print, audio books, easy-to-read and easy-to-understand texts, etc.). This year, the senses will be in the spotlight.

Awaken your senses with a selection of books and games to touch, feel and smell?

Open to all

Free access

2023 marca la 3ª edición del programa de actos.

Su objetivo es promover nuestras colecciones en ediciones adaptadas (braille, letra grande, audiolibros, textos de fácil lectura y comprensión, etc.). Este año, los sentidos serán los protagonistas.

Despierte sus sentidos con una selección de libros y juegos para tocar, sentir y oler

Abierto a todos

Acceso gratuito

2023 findet die dritte Ausgabe des Animationsprogramms statt.

Ziel des Programms ist es, unsere Sammlungen in adaptierten Ausgaben (Braille, Großdruck, Hörbücher, leicht lesbare und verständliche Schriften usw.) aufzuwerten. In diesem Jahr stehen die Sinne im Mittelpunkt.

Mit einer Auswahl an Büchern und Spielen zum Anfassen, Riechen und Fühlen werden Ihre Sinne angeregt

Für alle Altersgruppen

Freier Zugang

