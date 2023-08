Escape game 4, rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 27 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Une équipe, une escape room, un temps limité pour en sortir…

Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre et plein de surprises à découvrir dans un décor sur le thème d’Harry Potter.

Avec la contribution de la bibliothèque d’Allauch (Bouches-du-Rhône).

A partir de 10 ans

Sur inscription.

4, rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



One team, one escape room, limited time to get out?

A clever mix of objects to find, puzzles to solve and lots of surprises to discover in a Harry Potter-themed setting.

With the contribution of the Allauch library (Bouches-du-Rhône).

Ages 10 and up

Registration required

Un equipo, una sala de escape, ¿tiempo limitado para salir?

Una inteligente mezcla de objetos que encontrar, rompecabezas que resolver y montones de sorpresas que descubrir en un escenario temático de Harry Potter.

Con el apoyo de la biblioteca de Allauch (Bouches-du-Rhône).

A partir de 10 años

Inscripción obligatoria

Ein Team, ein Escape Room, eine begrenzte Zeit, um wieder herauszukommen?

Eine gesunde Mischung aus zu findenden Objekten, zu lösenden Rätseln und vielen Überraschungen, die es in einem Dekor zum Thema Harry Potter zu entdecken gilt.

Mit freundlicher Unterstützung der Bibliothek von Allauch (Bouches-du-Rhône).

Ab 10 Jahren

Nach Anmeldung

