À la rencontre des animaux fantastiques 4, rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 25 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Venez découvrir les animaux fantastiques en vous immergeant dans les histoires et en inventant votre propre créature en collage.

Pour les enfants de 5 à 10 ans

Sur inscription.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:50:00. .

4, rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover fantastic animals by immersing yourself in the stories and inventing your own collage creature.

For children aged 5 to 10

With registration

Ven a descubrir animales fantásticos sumergiéndote en las historias e inventando tu propia criatura mediante collage.

Para niños de 5 a 10 años

Inscripción obligatoria

Entdecke fantastische Tiere, indem du in die Geschichten eintauchst und deine eigene Kreatur aus einer Collage erfinden kannst.

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre