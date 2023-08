Après-midi jeux vidéo 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 24 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Appuyez sur PLAY et découvrez l’univers d’Harry Potter et l’humour des Lego® sur grand écran.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 18:00:00. .

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Press PLAY and discover the world of Harry Potter and Lego® humor on the big screen.

Ages 8 and up

Registration required

Organized by the Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Pulsa PLAY y descubre el mundo de Harry Potter y el humor de Lego® en la gran pantalla.

A partir de 8 años

Inscripción obligatoria

Organizado por la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Drücken Sie auf PLAY und erleben Sie die Welt von Harry Potter und den Humor von Lego® auf der großen Leinwand.

Ab 8 Jahren

Nach Anmeldung

Organisiert von der Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre