Terre de Lecture(s) – Le bain des savoirs : apprendre à nager avec les mots 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 14 octobre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Visite-conférence fantaisiste de la médiathèque Aqua-Libris par Chloé Martin (La D’âme de Compagnie) et Priscilla

Boussiquet (Cie Autour de Peter)

Il était une fois Maixent, un esprit,

Il était une fois Canclaux, un corps,

Il était une fois Marie Granet, une conscience

Un duo d’artistes pour explorer cette drôle de trinité…

Plongez dans les fissures du passé, là où la mémoire suinte, chuinte, et chuchote…

3 créneaux de visite (durée 50 minutes) – 11h – 14h – 16h

30 personnes par visite.

2023-10-14

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Whimsical lecture tour of the Aqua-Libris media library by Chloé Martin (La D?âme de Compagnie) and Priscilla

Boussiquet (Cie Autour de Peter)

Once upon a time, there was Maixent, a spirit,

Once upon a time, there was Canclaux, a body,

Il était une fois Marie Granet, a conscience

A duo of artists to explore this strange trinity?

Dive into the cracks of the past, where memory oozes, whispers and whispers?

3 tour slots (duration 50 minutes) – 11am – 2pm – 4pm

30 people per visit

Caprichosa visita guiada a la biblioteca multimedia Aqua-Libris, a cargo de Chloé Martin (La Dème de Compagnie) y Priscilla

Boussiquet (Cie Autour de Peter)

Érase una vez Maixent, un espíritu,

Érase una vez Canclaux, un cuerpo,

Érase una vez Marie Granet, una conciencia

Un dúo de artistas explora esta extraña trinidad..

¿Sumergirse en las grietas del pasado, donde la memoria rezuma, susurra y susurra?

3 visitas guiadas (duración 50 minutos) – 11h – 14h – 16h

30 personas por visita

Phantasievolle Führung und Konferenz der Mediathek Aqua-Libris durch Chloé Martin (La D?âme de Compagnie) und Priscilla

Boussiquet (Cie Autour de Peter)

Es war einmal Maixent, ein Geist,

Es war einmal Canclaux, ein Körper,

Es war einmal Marie Granet, ein Bewusstsein

Ein Künstlerduo, um diese seltsame Dreifaltigkeit zu erforschen?

Tauchen Sie ein in die Ritzen der Vergangenheit, wo die Erinnerung sickert, flüstert und flüstert?

3 Besichtigungszeiten (Dauer 50 Minuten) – 11 Uhr – 14 Uhr – 16 Uhr

30 Personen pro Besuch

