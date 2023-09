La Parenthèse Ados 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 23 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Vous êtes au collège ou au lycée ?

Vous avez envie de discuter avec d’autres jeunes ?

Venez partager vos coups de cœurs à la médiathèque et découvrir la sélection du Prix des Incorruptibles.

À partir de 11 ans

Accès libre.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00.

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Are you in secondary school?

Would you like to chat with other young people?

Come and share your favorites at the media library and discover the selection of the Prix des Incorruptibles.

Ages 11 and up

Free access

¿Estás en secundaria?

¿Te gustaría hablar con otros jóvenes?

Ven a compartir tus libros favoritos en la biblioteca multimedia y descubre la selección del Prix des Incorruptibles.

A partir de 11 años

Acceso gratuito

Bist du in der Mittel- oder Oberstufe?

Hast du Lust, dich mit anderen Jugendlichen auszutauschen?

Komm in die Mediathek, um deine Favoriten zu präsentieren und die Auswahl des Prix des Incorruptibles zu entdecken.

Ab 11 Jahren

Freier Zugang

