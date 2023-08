Rencontre avec Alexis Laipsker 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École, 22 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

La médiathèque a le plaisir d’accueillir l’auteur Alexis Laipsker pour une plongée dans l’univers sombre de ses polars.

Journaliste au Point et animateur télé et radio, Alexis Laipsker est également l’une des figures les plus reconnues du poker, aux yeux des spécialistes comme des téléspectateurs.

Auteur d’ouvrages sur le bluff et les techniques de manipulation, en 2020, il surprend et signe Et avec Votre Esprit, un polar à l’intrigue machiavélique et redoutablement efficace. Avec le glaçant Le Mangeur d’Âmes, il confirme tout son talent et devient la nouvelle voix du polar 2021 !

Hurlements est son quatrième opus.

Adulte

En accès libre

Avec la participation de la Librairie Les Mots Volants.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

4 rue des Martyrs de la Libération Médiathèque

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The media library is delighted to welcome author Alexis Laipsker for a plunge into the dark world of his thrillers.

Alexis Laipsker is a journalist at Le Point and a TV and radio host. He is also one of the most recognized figures in the poker world, in the eyes of specialists and television viewers alike.

Author of books on bluffing and manipulation techniques, in 2020, he surprises us with Et avec Votre Esprit, a detective story with a Machiavellian plot that’s frighteningly effective. With the chilling Le Mangeur d?Âmes, he confirms his talent and becomes the new voice of crime fiction in 2021!

Hurlements is his fourth opus.

Adult

Free access

With the participation of Librairie Les Mots Volants

La mediateca se complace en recibir al autor Alexis Laipsker para una inmersión en el oscuro mundo de sus novelas de suspense.

Alexis Laipsker, periodista en Le Point y presentador de radio y televisión, es también una de las figuras más reconocidas del póquer, tanto a los ojos de los especialistas como de los telespectadores.

Autor de libros sobre técnicas de farol y manipulación, en 2020 sorprendió a todos con Et avec Votre Esprit, una novela policíaca con una trama maquiavélica que asusta por su eficacia. Con la escalofriante Le Mangeur d’Âmes, confirmó su talento y se convirtió en la nueva voz de la novela negra en 2021

Hurlements es su cuarta obra.

Adultos

Acceso libre

Con la participación de la Librairie Les Mots Volants

Die Mediathek freut sich, den Autor Alexis Laipsker für einen Einblick in die düstere Welt seiner Kriminalromane begrüßen zu dürfen.

Alexis Laipsker ist Journalist bei Le Point, Fernseh- und Radiomoderator und eine der bekanntesten Figuren in der Pokerszene, sowohl bei Fachleuten als auch bei Fernsehzuschauern.

Er ist Autor von Büchern über Bluffs und Manipulationstechniken. 2020 überraschte er mit Et avec Votre Esprit, einem Krimi mit einer machiavellistischen und äußerst effektiven Handlung. Mit dem eisigen Le Mangeur d’Âmes (Der Seelenfresser) bestätigt er sein Talent und wird zur neuen Stimme des Krimis 2021!

Screams ist sein viertes Werk.

Erwachsene

Frei zugänglich

Mit der Teilnahme der Buchhandlung Les Mots Volants

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Haut Val De Sèvre