FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « En finir avec la vitesse : l’aspiration à ralentir » 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Débat)

Le samedi 29 Juillet à 14h30, Médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l’Ecole.

Toujours plus vite, toujours plus loin,… jusqu’à l’épuisement ? Burn out, perte de sens, saturation informationnelle, envie de vivre mieux et autrement, est-il (encore) possible de sortir de l’emprise de la vitesse et comment ?

Avec : Christophe GAY, co-directeur et fondateur du Forum Vies Mobiles

Victoria GUILLOMON, créatrice du podcast « Nouvel Oeil », autrice de “Ce qu’on n’apprend pas à l’école”

Marc de la MÉNARDIÈRE, réalisateur du documentaire « En Quête de Sens », entrepreneur social et paysan

Jean RICHER, architecte et urbaniste de l’atelier de recherche temporelle (Fontenay-le-Comte) et du laboratoire ACS de l’ENSAPM (Paris)

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Saturday July 29 at 2:30pm, Médiathèque Aqua-Libris, Saint-Maixent-l’Ecole.

Ever faster, ever further? to the point of exhaustion? Burn out, loss of meaning, information saturation, the desire to live better and differently, is it (still) possible to get out of the grip of speed, and how?

With : Christophe GAY, co-director and founder of Forum Vies Mobiles

Victoria GUILLOMON, creator of the « Nouvel Oeil » podcast, author of Ce qu’on n’apprend pas à l’école?

Marc de la MÉNARDIÈRE, director of the documentary « En Quête de Sens », social entrepreneur and farmer

Jean RICHER, architect and urban planner with the Atelier de Recherche Tempororelle (Fontenay-le-Comte) and the ACS laboratory at ENSAPM (Paris)

+ Further information: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Sábado 29 de julio a las 14.30 h, Mediateca Aqua-Libris de Saint-Maixent-l’Ecole.

Cada vez más rápido, cada vez más lejos… ¿hasta el agotamiento? El agotamiento, la pérdida de sentido, la sobrecarga de información, el deseo de vivir mejor y de otra manera, ¿es (todavía) posible salir de las garras de la velocidad y cómo?

Con : Christophe GAY, codirector y fundador de Forum Vies Mobiles

Victoria GUILLOMON, creadora del podcast « Nouvel Oeil », autora de « Ce qu’on n’apprend pas à l’école?

Marc de la MÉNARDIÈRE, director del documental « En Quête de Sens », empresario social y agricultor

Jean RICHER, arquitecto y urbanista del Atelier de Recherche Tempororelle (Fontenay-le-Comte) y del laboratorio ACS de la ENSAPM (París)

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES WACHSTUMS – Becken der Ideen (Debatte)

Am Samstag, den 29. Juli um 14:30 Uhr, Mediathek Aqua-Libris in Saint-Maixent-l’Ecole.

Immer schneller, immer weiter,? bis zur Erschöpfung? Burn-out, Sinnverlust, Informationsüberflutung, Lust auf ein besseres und anderes Leben: Ist es (noch) möglich, sich aus der Umklammerung der Geschwindigkeit zu befreien, und wie?

Mit : Christophe GAY, Co-Direktor und Gründer des Forum Vies Mobiles

Victoria GUILLOMON, Gründerin des Podcasts « Nouvel Oeil », Autorin von « Ce qu’on n’apprend pas à l’école » (Was man in der Schule nicht lernt)

Marc de la MÉNARDIÈRE, Regisseur des Dokumentarfilms « En Quête de Sens », Sozialunternehmer und Landwirt

Jean RICHER, Architekt und Stadtplaner des Ateliers de recherche temporelle (Fontenay-le-Comte) und des ACS-Labors der ENSAPM (Paris)

+ weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

