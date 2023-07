FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « La pleine santé pour éviter le suicide de notre espèce » 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Débat)

Le samedi 29 Juillet à 17h30, Médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l’Ecole.

La pleine santé pour éviter le suicide de notre espèce :

La société industrielle produit de plus en plus de maladies. Pesticides, pollutions de l’air, produits chimiques, addiction aux écrans,… nos corps et notre mental sont exposés à un grand nombre de risques environnementaux, comportementaux et métaboliques, conséquences de la croissance économique. Peut-on parler de suicide au ralenti de l’espèce humaine ? Comment reconquérir la pleine-santé ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . .

4 rue des martyrs de la libération

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Saturday July 29 at 5:30pm, Médiathèque Aqua-Libris, Saint-Maixent-l’Ecole.

Full health to avoid the suicide of our species:

Industrial society is producing more and more illnesses. Pesticides, air pollution, chemicals, screen addiction… our bodies and minds are exposed to a large number of environmental, behavioral and metabolic risks, all consequences of economic growth. Can we speak of the human species committing suicide in slow motion? How can we regain full health?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Sábado 29 de julio a las 17.30 h, Mediateca Aqua-Libris de Saint-Maixent-l’Ecole.

Plena salud para evitar el suicidio de nuestra especie:

La sociedad industrial produce cada vez más enfermedades. Pesticidas, contaminación atmosférica, productos químicos, adicción a las pantallas… nuestros cuerpos y mentes están expuestos a un gran número de riesgos medioambientales, comportamentales y metabólicos como consecuencia del crecimiento económico. ¿Podemos hablar de que la raza humana se está suicidando a cámara lenta? ¿Cómo podemos recuperar la plena salud?

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES WACHSTUMS – Becken der Ideen (Debatte)

Am Samstag, den 29. Juli um 17:30 Uhr, Mediathek Aqua-Libris in Saint-Maixent-l’Ecole.

Volle Gesundheit, um den Selbstmord unserer Spezies zu verhindern :

Die Industriegesellschaft produziert immer mehr Krankheiten. Pestizide, Luftverschmutzung, Chemikalien, Bildschirmsucht… Unsere Körper und unser Geist sind einer Vielzahl von Umwelt-, Verhaltens- und Stoffwechselrisiken ausgesetzt, die Folgen des Wirtschaftswachstums sind. Kann man von einem Selbstmord in Zeitlupe der menschlichen Spezies sprechen? Wie kann man die volle Gesundheit zurückgewinnen?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Haut Val De Sèvre