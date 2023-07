FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « L’écologie culturelle, clef de voûte pour changer d’imaginaire » 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 29 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Débat)

Le samedi 29 Juillet à 11h, Médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l’Ecole.

L’écologie culturelle, clef de voûte pour changer d’imaginaire :

Et si le malaise qui saisit les sociétés industrielles avait à voir avec un manque de perspectives, un déficit d’idéal collectif, une panne de sensibilité ? Comment l’art et les imaginaires peuvent-ils nous aider ? Contre la culture-divertissement et la culture-marchandise, quelles places doivent avoir les émotions, la beauté, les récits, les artistes, dans nos luttes ?

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

4 rue des martyrs de la libération

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Saturday July 29, 11am, Médiathèque Aqua-Libris, Saint-Maixent-l’Ecole.

Cultural ecology, the key to changing the way we imagine things:

What if the malaise gripping industrial societies had to do with a lack of perspectives, a deficit of collective ideals, a failure of sensitivity? How can art and the imaginary help us? Against culture-entertainment and culture-commodity, what place should emotions, beauty, stories and artists have in our struggles?

+ More info: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Sábado 29 de julio a las 11.00 h, Mediateca Aqua-Libris de Saint-Maixent-l’Ecole.

La ecología cultural, clave para cambiar nuestra forma de pensar:

¿Y si el malestar que se apodera de las sociedades industriales tuviera que ver con una falta de perspectiva, un déficit de ideales colectivos, un fracaso de la sensibilidad? ¿Cómo pueden ayudarnos el arte y la imaginación? ¿Qué lugar deberían ocupar las emociones, la belleza, las historias y los artistas en nuestra lucha contra la cultura como entretenimiento y mercancía?

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES WACHSTUMS – Becken der Ideen (Debatte)

Am Samstag, den 29. Juli um 11 Uhr, Mediathek Aqua-Libris in Saint-Maixent-l’Ecole.

Die kulturelle Ökologie als Schlüssel zur Veränderung der Vorstellungswelt :

Was wäre, wenn das Unbehagen, das die Industriegesellschaften erfasst, mit einem Mangel an Perspektiven, einem Defizit an kollektiven Idealen und einem Mangel an Sensibilität zu tun hätte? Wie können Kunst und Imaginationen uns dabei helfen? Welche Rolle spielen Emotionen, Schönheit, Erzählungen und Künstler in unseren Kämpfen gegen die Unterhaltungs- und Warenkultur?

+ Weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

