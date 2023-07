FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Débat « Face aux risques systémiques qui pèsent sur les sociétés, est-il sérieux de miser sur la croissance verte ? » 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 28 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Débat)

Le vendredi 28 Juillet à 14h30, Médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l’Ecole.

Face aux risques systémiques qui pèsent sur les sociétés, est-il sérieux de miser sur la croissance verte ?

Comprendre les risques systémiques qui pèsent sur nos sociétés, c’est la première étape indispensable pour établir une réponse adaptée. La croissance verte en fait-elle partie ou faut-il “ré-agir” différemment, anticiper la chute pour pouvoir atterrir ?

Avec :

Arthur KELLER, expert des vulnérabilités des sociétés face aux risques systémiques et des stratégies de résilience

Animation :

Cécile FAURE, docteure en astrophysique.

+ d’infos : contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org.

4 rue des martyrs de la libération

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Friday July 28 at 2:30pm, Médiathèque Aqua-Libris, Saint-Maixent-l’Ecole.

Faced with the systemic risks weighing on our societies, are we serious about betting on green growth?

Understanding the systemic risks weighing on our societies is the first essential step in devising an appropriate response. Is green growth one of them, or do we need to ?re-act? differently, anticipating the fall so we can land?

With :

Arthur KELLER, expert in the vulnerability of societies to systemic risks and resilience strategies

Moderated by :

Cécile FAURE, PhD in astrophysics.

+ Further information: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DE LA DECROISSANCE – Bassin des idées (Debate)

Viernes 28 de julio a las 14.30 h, Mediateca Aqua-Libris de Saint-Maixent-l’Ecole.

Ante los riesgos sistémicos que pesan sobre las sociedades, ¿es serio apostar por el crecimiento verde?

Comprender los riesgos sistémicos que pesan sobre nuestras sociedades es el primer paso esencial para concebir una respuesta adecuada. ¿Es el crecimiento verde una de ellas, o hay que « re-actuar » de otra manera, anticipando la caída para poder aterrizar?

Con :

Arthur KELLER, experto en vulnerabilidad de las sociedades frente a los riesgos sistémicos y estrategias de resiliencia

Moderado por :

Cécile FAURE, doctora en astrofísica.

+ Más información: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

FESTIVAL DES WACHSTUMS – Becken der Ideen (Debatte)

Am Freitag, den 28. Juli um 14:30 Uhr, Mediathek Aqua-Libris in Saint-Maixent-l’Ecole.

Ist es angesichts der systemischen Risiken, die die Gesellschaften belasten, seriös, auf grünes Wachstum zu setzen?

Das Verständnis der systemischen Risiken, die unsere Gesellschaften belasten, ist der erste Schritt, um eine angemessene Antwort zu finden. Gehört grünes Wachstum dazu oder müssen wir anders reagieren, den Absturz voraussehen, um landen zu können?

Mit :

Arthur KELLER, Experte für die Anfälligkeit von Gesellschaften gegenüber systemischen Risiken und für Resilienzstrategien

Moderation:

Cécile FAURE, Doktorin der Astrophysik.

+ weitere Informationen: contact@decroissancelefestival.org

https://decroissancelefestival.org

