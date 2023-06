Festival Traverse! DUR DUR DE GRANDIR, Clara GUENOUN 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 5 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival Traverse! DUR DUR DE GRANDIR, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

Saint-Maixent-l’École, Médiathèque Aqua-Libris

Conte et musique :

Louna veut grandir, louna doit grandir. Mais grandir ce n’est pas facile ! Il faut traverser des

épreuves, apprendre souvent seule à dépasser ses peurs. Dans ce spectacle, Clara Guenoun permet aux enfants de s’identifier et aux familles d’échanger sur le rôle de chacun. Qui a peur ? Qui a envie ? Qui refuse ? Qui est prêt à traverser des épreuves pour grandir ?

Dès 5 ans

Gratuit, sur réservation

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

4 rue des martyrs de la libération Médiathèque Aqua-Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival Traverse! DUR DUR DE GRANDIR, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

Sai?nt-Maixent-l’École, Médiathèque Aqua-Libris

Storytelling and music :

Louna wants to grow up, Louna has to grow up. But growing up isn’t easy! You have to go through

to overcome her fears. In this show, Clara Guenoun allows children to identify with her, and families to discuss their own roles. Who’s afraid? Who wants to? Who refuses? Who is ready to go through hardship to grow up?

Ages 5 and up

Free, on reservation

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡Festival Traverse! DUR DUR DE GRANDIR, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

Sai?nt-Maixent-l’École, Mediateca Aqua-Libris

Cuentos y música :

Louna quiere crecer, Louna tiene que crecer. Pero crecer no es fácil Hay que pasar por

y a menudo hay que aprender a superar los miedos por uno mismo. En este espectáculo, Clara Guenoun ofrece a los niños la posibilidad de identificarse con sus miedos, y a las familias, la de debatir sobre sus propios papeles. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién quiere? ¿Quién se niega? ¿Quién está dispuesto a pasar penurias para crecer?

A partir de 5 años

Gratuito, previa reserva

Organizado por la Mancomunidad del Haut Val de Sèvre

Festival Traverse! DUR DUR DE GRANDIR, Clara GUENOUN (Cie des gens qui content)

Sai?nt-Maixent-l’École, Mediathek Aqua-Libris

Märchen und Musik :

Louna will erwachsen werden, Louna muss erwachsen werden. Aber erwachsen werden ist nicht einfach! Man muss durch

prüfungen bestehen, oft alleine lernen, seine Ängste zu überwinden. In diesem Stück ermöglicht Clara Guenoun den Kindern, sich zu identifizieren, und den Familien, sich über die Rolle jedes Einzelnen auszutauschen. Wer hat Angst? Wer hat Lust? Wer lehnt ab? Wer ist bereit, Prüfungen zu bestehen, um zu wachsen?

Ab 5 Jahren

Kostenlos, mit Reservierung

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

