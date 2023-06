Festival Traverse! Causerie-CONTÉE avec Valer’ Egouy 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 30 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival Traverse! Causerie-CONTÉE avec Valer’ Egouy

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS – Saint-Maixent-l’École

Vendredi 30 juin à 18h

Adultes et adolescents dès 11 ans

Gratuit, Places limitées. Réservation obligatoire au 05 49 16 58 75

En compagnie de Valer’Egouy, conteur martiniquais, la parole coule comme de

l’eau douce, avec le conte comme rouage de l’oralité créole et pont entre toutes

les cultures. Causerie suivie d’une dégustation de douceurs des îles concoctées

par Nicole, habitante.

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

4 rue des martyrs de la libération Médiathèques

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival Traverse! Talk & TALK with Valer’ Egouy

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Friday, June 30 at 6 p.m

Adults and teenagers aged 11 and over

Free, limited seating. Reservations required on 05 49 16 58 75

In the company of Martinican storyteller Valer?Egouy, words flow like fresh water

water, with storytelling as a cog in Creole oral tradition and a bridge between all

cultures. Talk followed by a tasting of island delicacies concocted

by local resident Nicole.

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

¡Festival Traverse! Charla con Valer’ Egouy

MEDIA BIBLIOTECA AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Viernes 30 de junio a las 18:00 h

Adultos y adolescentes a partir de 11 años

Gratuito, plazas limitadas. Imprescindible reservar en el 05 49 16 58 75

En compañía del narrador martiniqués Valer?Egouy, las palabras fluyen como agua fresca

agua, con la narración como engranaje de la tradición oral criolla y puente entre

entre culturas. Una charla seguida de una degustación de delicias isleñas preparadas por Nicole, residente local

por Nicole, residente local.

Organizado por la Mancomunidad del Alto Valle de Sèvre

Festival Traverse! Causerie-CONTÉE mit Valer’ Egouy

MEDIATHEQUE AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Freitag, 30. Juni um 18 Uhr

Erwachsene und Jugendliche ab 11 Jahren

Kostenlos, Begrenzte Anzahl an Plätzen. Reservierung erforderlich unter 05 49 16 58 75

In Begleitung von Valer?Egouy, einem Erzähler aus Martinique, fließt das Wort wie frisches Wasser

süßwasser, mit dem Märchen als Zahnrad der kreolischen Mündlichkeit und Brücke zwischen allen Kulturen

allen Kulturen. Anschließend gibt es eine Kostprobe von Süßigkeiten von den Inseln, die von der Einwohnerin zusammengestellt wurden

von Nicole, Bewohnerin.

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Haut Val De Sèvre