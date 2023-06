Festival Traverse! Contes pour adultes 4 rue des martyrs de la libération Saint-Maixent-l’École, 23 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

CONTE A REBOURS

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS – Saint-Maixent-l’École

Vendredi 23 juin à 18h30

Adultes et adolescents dès 11 ans

« Ils ne vécurent pas heureux jusqu’à la fin des temps ». Redécouvrez les contes populaires avec des personnages parfois sombres et des

doubles-sens qui permettent bien des interprétations.

Gratuit, sur inscription au 05 49 16 58 75

Organisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

4 rue des martyrs de la libération Médiathèques

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



CONTE A REBOURS

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Friday, June 23 at 6:30 pm

Adults and teenagers aged 11 and over

« They didn’t live happily ever after ». Rediscover folk tales with their sometimes dark characters and double meanings

and double meanings that allow for many interpretations.

Free of charge, registration on 05 49 16 58 75

Organized by the communauté de communes Haut Val de Sèvre

CONTE A REBOURS

MEDIA BIBLIOTECA AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Viernes 23 de junio a las 18.30 h

Adultos y adolescentes a partir de 11 años

« No vivieron felices para siempre ». Redescubra los cuentos populares con sus personajes a veces oscuros y sus dobles sentidos

y dobles sentidos que permiten muchas interpretaciones.

Gratis, previa reserva en el 05 49 16 58 75

Organizado por la Mancomunidad del Haut Val de Sèvre

RÜCKWÄRTSMÄRCHEN

MEDIATHEQUE AQUA-LIBRIS – Sai?nt-Maixent-l’École

Freitag, 23. Juni um 18.30 Uhr

Erwachsene und Jugendliche ab 11 Jahren

« Sie lebten nicht glücklich bis ans Ende der Zeit ». Entdecken Sie die Volksmärchen mit ihren manchmal düsteren Charakteren und den

doppeldeutigkeiten, die viele Interpretationen zulassen.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 05 49 16 58 75

Organisiert von der Communauté de communes Haut Val de Sèvre

