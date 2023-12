SPECTACLE JEUNE PUBLIC – LE PETIT POUCET 4 rue des ifs Hombourg-Haut, 13 décembre 2023 15:00, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Spectacle jeune public Le Petit Poucet, dès 6 ans. Entrée libre sur réservation obligatoire. En partenariat avec la cité musicale de Metz. Conteuse Nathalie Galloro, contrebassiste Pauline Lorieux, violoniste Émilien Hu.. Enfants

Mercredi 2023-12-13 15:00:00 fin : 2023-12-13 15:50:00. 0 EUR.

4 rue des ifs centre social Pierre Julien (ACCES)

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Young audience show Le Petit Poucet, from age 6. Free admission, booking essential. In partnership with the Cité Musicale de Metz. Storyteller Nathalie Galloro, double bassist Pauline Lorieux, violinist Émilien Hu.

Espectáculo para público infantil Le Petit Poucet, a partir de 6 años. Entrada gratuita, imprescindible reservar. En colaboración con la Ciudad Musical de Metz. Nathalie Galloro, cuentacuentos, Pauline Lorieux, contrabajista, Émilien Hu, violinista.

Kindervorstellung Le Petit Poucet (Der kleine Däumling), ab 6 Jahren. Freier Eintritt mit obligatorischer Reservierung. In Partnerschaft mit der Cité musicale de Metz. Erzählerin Nathalie Galloro, Kontrabassistin Pauline Lorieux, Geigerin Émilien Hu.

Mise à jour le 2023-12-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH