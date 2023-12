MARCHE POUR LE TÉLÉTHON 4 rue des ifs Hombourg-Haut, 1 décembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Loisirs Vélo Hombourg et ACCES soutiennent le téléthon et organisent une randonnée pédestre suivie d’un repas. Rendez-vous sur le parking du centre social Pierre Julien à 8h45 pour le départ à 9h. Randonnée pédestre de 7 à 8 km environ. Participation financière à l’appréciation de chacun, en espèces ou en chèque à l’ordre d’AFM TELETHON. Une urne sera à disposition au départ de la marche. Repas sur inscription (avant le 5 décembre) qui sera servi à 12h30 au centre social. Au menu, couscous, dessert, café. Tarif 15€. Apéritifs et boissons non inclus.. Tout public

Samedi 2023-12-09 08:45:00 fin : 2023-12-09 15:00:00. 0 EUR.

4 rue des ifs centre social Pierre Julien (ACCES)

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Loisirs Vélo Hombourg and ACCES are supporting the telethon by organizing a hike followed by a meal. Meet at the Pierre Julien social center parking lot at 8.45am for departure at 9am. Walking distance approx. 7-8 km. Financial participation at the discretion of each, in cash or check payable to AFM TELETHON. An urn will be available at the start of the walk. Meal on registration (before December 5) to be served at 12:30 pm at the social center. Menu: couscous, dessert, coffee. Price 15? Aperitifs and drinks not included.

Loisirs Vélo Hombourg y ACCES apoyan el telemaratón organizando un paseo seguido de una comida. Cita en el aparcamiento del centro social Pierre Julien a las 8.45 h para comenzar a las 9 h. Recorrido de unos 7-8 km. Las donaciones pueden hacerse en metálico o por cheque a nombre de AFM TELETHON. Habrá una urna disponible al comienzo de la marcha. Comida previa inscripción (antes del 5 de diciembre) que se servirá a las 12h30 en el centro social. Menú: cuscús, postre, café. Precio 15? Aperitivos y bebidas no incluidos.

Loisirs Vélo Hombourg und ACCES unterstützen den Telethon und organisieren eine Wanderung mit anschließendem Essen. Treffpunkt auf dem Parkplatz des Sozialzentrums Pierre Julien um 8:45 Uhr für den Start um 9:00 Uhr. Wanderung von ca. 7 bis 8 km. Finanzielle Beteiligung nach eigenem Ermessen, in bar oder per Scheck an AFM TELETHON. Eine Urne steht am Start der Wanderung zur Verfügung. Essen auf Anmeldung (vor dem 5. Dezember), das um 12:30 Uhr im Sozialzentrum serviert wird. Auf dem Menü stehen Couscous, Dessert und Kaffee. Preis: 15? Aperitife und Getränke nicht inbegriffen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH