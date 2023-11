Exposition de Claude GORDET 4 Rue des Fosses La Chapelle-d’Angillon, 10 novembre 2023, La Chapelle-d'Angillon.

La Chapelle-d’Angillon,Cher

La MARPA Les Meaulnes accueille en ce moment l’exposition de Claude GORDET, peintre de vieilles pierres et des paysages de notre territoire..

2023-11-10 fin : 2024-01-15 18:00:00. .

4 Rue des Fosses

La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire



The MARPA Les Meaulnes is currently hosting an exhibition by Claude GORDET, a painter of old stones and local landscapes.

El MARPA Les Meaulnes acoge actualmente una exposición de Claude GORDET, pintor de piedras antiguas y paisajes de nuestra región.

Die MARPA Les Meaulnes beherbergt derzeit die Ausstellung von Claude GORDET, einem Maler alter Steine und der Landschaften unserer Region.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE