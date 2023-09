Oktoberfest 4 Rue des Fabriques Fellering, 28 octobre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Venez assister à l’Oktober Fest volume 2 organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin au sein de la caserne.

Au programme : animation musicale par les Thurtalers, planchette de charcuterie et fromage, petite restauration et bien sur plusieurs sortes de bières..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . 0 EUR.

4 Rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



Come along to the Oktober Fest volume 2 organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin at the fire station.

On the program: musical entertainment by the Thurtalers, charcuterie and cheese board, snacks and, of course, several types of beer.

Asista a la Oktober Fest volumen 2 organizada por la Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin en el parque de bomberos.

En el programa: animación musical a cargo de los Thurtalers, tabla de embutidos y quesos, aperitivos y, por supuesto, varios tipos de cerveza.

Besuchen Sie das Oktoberfest Band 2, das von der Amicale des Sapeurs Pompiers du Chauvelin in der Kaserne organisiert wird.

Auf dem Programm stehen: musikalische Unterhaltung durch die Thurtalers, Wurst- und Käseplatten, kleine Snacks und natürlich verschiedene Biersorten.

