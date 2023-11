Écogestes pour mon bébé 4 rue des Écoles Waldighofen, 24 novembre 2023, Waldighofen.

Waldighofen,Haut-Rhin

Des idées pour prendre soin de bébé tout en limitant les déchets et les dépenses. Inscript° obligatoire : reduire-mes-dechets@cc-sundgau.fr ou au 03 89 08 36 20..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

4 rue des Écoles

Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est



Ideas for taking care of baby while limiting waste and expenditure. Registration required: reduire-mes-dechets@cc-sundgau.fr or 03 89 08 36 20.

Ideas para cuidar al bebé limitando el gasto y el despilfarro. Inscripción obligatoria: reduire-mes-dechets@cc-sundgau.fr o 03 89 08 36 20.

Ideen, wie Sie sich um Ihr Baby kümmern und gleichzeitig Abfall und Ausgaben begrenzen können. Anmeldung erforderlich: reduire-mes-dechets@cc-sundgau.fr oder 03 89 08 36 20.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du Sundgau