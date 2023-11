Atelier Sophrologie parent-enfant 4 Rue des Écoles Le Coudray-Saint-Germer Catégories d’Évènement: Le Coudray-Saint-Germer

Oise Atelier Sophrologie parent-enfant 4 Rue des Écoles Le Coudray-Saint-Germer, 9 décembre 2023, Le Coudray-Saint-Germer. Le Coudray-Saint-Germer,Oise .

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:30:00. 20 .

4 Rue des Écoles

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-11-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray Détails Catégories d’Évènement: Le Coudray-Saint-Germer, Oise Autres Lieu 4 Rue des Écoles Adresse 4 Rue des Écoles Ville Le Coudray-Saint-Germer Departement Oise Lieu Ville 4 Rue des Écoles Le Coudray-Saint-Germer latitude longitude 49.41305;1.84028

4 Rue des Écoles Le Coudray-Saint-Germer Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-coudray-saint-germer/