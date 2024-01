TISSU D’HISTOIRES « ROULE GALETTE » 4 Rue des Écoles Colombiers, mercredi 17 janvier 2024.

Colombiers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 10:30:00

fin : 2024-01-17 11:30:00

C’est la période des galettes donc plonge à la découverte d’une histoire inspirée par l’Épiphanie. « Roule galette », l’histoire d’une vieille dame qui confectionne une galette et la met à refroidir. La galette s’ennuie, se laisse glisser par la fenêtre et roule, traverse la campagne, chante et échappe successivement à la convoitise d’un lapin, d’un ours et d’un loup…

Tissu d’histoires « Roule galette » , une animation de Stéphanie Gourdon.

Pour les enfants de 0- 4 ans – Sur inscription.

4 Rue des Écoles

Colombiers 34440 Hérault Occitanie mediatheque.colombiers@ladomitienne.com



