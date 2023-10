L’Instant Singulier 4 Rue des Crayères Reims, 30 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Instant Singulier

Cette fin d’année, la Maison Ruinart ouvre pour la seconde fois un bar à champagne éphémère.

Au sein de notre espace salon spécialement aménagé, (re)découvrez les cuvées Ruinart, donc certaines seront disponibles uniquement pour l’occasion.

L’expérience comprend une coupe de Ruinart Blanc Singulier Edition 18 et une pièce d’accueil. Une sélection de tapas élaborés par les chefs Sayaka et Gil sera également proposée à la carte.

Réservation en ligne et en boutique- 23€ par personne

Du jeudi au samedi en continu de 18h30 – 23h30

(fermeture des cuisines à 22h30)

Fermé le 7 et 14 décembre.

L’expérience n’inclut pas la visite des crayères. Pour réserver une visite, nous vous invitons à contacter visitesruinart@ruinart.com..

4 Rue des Crayères Maison Ruinart

Reims 51100 Marne Grand Est



L’Instant Singulier

For the second time this year, Ruinart is opening an ephemeral champagne bar.

In our specially equipped lounge area, (re)discover Ruinart cuvées, some of which will be available only for the occasion.

The experience includes a glass of Ruinart Blanc Singulier Edition 18 and a welcome drink. A selection of tapas prepared by chefs Sayaka and Gil will also be available.

Book online and in-store – 23? per person

Thursday to Saturday, 6:30 pm – 11:30 pm non-stop

(kitchens close at 10:30pm)

Closed on December 7 and 14.

The experience does not include a visit to the chalk pits. To book a tour, please contact visitesruinart@ruinart.com.

L’Instant Singulier

A finales de año, Ruinart abrirá por segunda vez un bar de champán temporal.

En nuestro espacio lounge especialmente equipado, (re)descubra las cuvées Ruinart, algunas de las cuales sólo estarán disponibles para la ocasión.

La experiencia incluye una copa de Ruinart Blanc Singulier Edición 18 y una copa de bienvenida. También se ofrecerá una selección de tapas preparadas por los chefs Sayaka y Gil.

Reserva en línea y en la tienda – 23? por persona

De jueves a sábado ininterrumpidamente de 18.30 h a 23.30 h

(la cocina cierra a las 22.30 h)

Cerrado los días 7 y 14 de diciembre.

La experiencia no incluye la visita a las canteras. Para reservar una visita, póngase en contacto con visitesruinart@ruinart.com.

L’Instant Singulier

Dieses Jahresende eröffnet das Haus Ruinart zum zweiten Mal eine vergängliche Champagnerbar.

In unserem speziell eingerichteten Loungebereich können Sie die Cuvées von Ruinart (neu) entdecken, von denen einige nur zu diesem Anlass erhältlich sein werden.

Das Erlebnis umfasst ein Glas Ruinart Blanc Singulier Edition 18 und ein Begrüßungsstück. Eine Auswahl an Tapas, die von den Küchenchefs Sayaka und Gil zubereitet wurden, wird ebenfalls auf der Speisekarte angeboten.

Reservierung online und in der Boutique – 23? pro Person

Donnerstag bis Samstag durchgehend von 18:30 bis 23:30 Uhr

(die Küche schließt um 22:30 Uhr)

Geschlossen am 7. und 14. Dezember.

Das Erlebnis beinhaltet nicht den Besuch der Kreidefelsen. Um einen Besuch zu buchen, wenden Sie sich bitte an visitesruinart@ruinart.com.

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT de la Marne