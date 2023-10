Le Brunch Singulier 4 Rue des Crayères Reims, 26 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le Brunch Singulier

Chaque dimanche, la Maison Ruinart vous propose de venir déguster ses cuvées emblématiques autour d’un brunch de fin d’année imaginé par Sayaka et Gil, chefs ambassadeurs de la Maison.

Le brunch est servi dans la salle à manger de la Maison.

Retrouvez les spécialités et les mets incontournables de la saison, accompagnés de deux verres de nos cuvées Ruinart Blanc de Blancs et Blanc Singulier Edition 18.

Brunch uniquement sur réservation

3 services (11h, 12h15 et 13h30) chaque dimanche – du 26 novembre au 17 décembre

Options végétarienne, vegan et sans gluten disponibles.

L’expérience n’inclut pas la visite des crayères. Pour réserver une visite après le brunch, nous vous invitons à contacter visitesruinart@ruinart.com..

2023-11-26 fin : 2023-12-17 15:00:00. .

4 Rue des Crayères Maison Ruinart

Reims 51100 Marne Grand Est



The Singular Brunch

Every Sunday, Maison Ruinart invites you to taste its emblematic cuvées over an end-of-year brunch created by Sayaka and Gil, the House’s ambassador chefs.

Brunch is served in the Maison’s dining room.

Enjoy the season’s must-try specialties and dishes, accompanied by two glasses of our Ruinart Blanc de Blancs and Blanc Singulier Edition 18 cuvées.

Brunch by reservation only

3 courses (11 a.m., 12:15 p.m. and 1:30 p.m.) every Sunday – from November 26 to December 17

Vegetarian, vegan and gluten-free options available.

The experience does not include a visit to the pits. To book a tour after brunch, please contact visitesruinart@ruinart.com.

El Brunch Singular

Todos los domingos, Ruinart le invita a degustar sus cuvées emblemáticas en un brunch de fin de año ideado por Sayaka y Gil, chefs embajadores de la Casa.

El brunch se sirve en el comedor de la Maison.

Disfrute de las especialidades de la temporada y de los platos imprescindibles, acompañados de dos copas de nuestras cuvées Ruinart Blanc de Blancs y Blanc Singulier Edition 18.

Brunch con reserva previa

3 platos (11h, 12h15 y 13h30) todos los domingos – del 26 de noviembre al 17 de diciembre

Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

La experiencia no incluye la visita a los pozos de tiza. Para reservar una visita después del brunch, póngase en contacto con visitesruinart@ruinart.com.

Der Singuläre Brunch

Jeden Sonntag lädt Sie das Haus Ruinart ein, seine emblematischen Cuvées bei einem Brunch zum Jahresende zu verkosten, der von Sayaka und Gil, den Chefköchen und Botschaftern des Hauses, kreiert wurde.

Der Brunch wird im Speisesaal des Hauses serviert.

Genießen Sie die Spezialitäten und unumgänglichen Gerichte der Saison, begleitet von zwei Gläsern unserer Cuvées Ruinart Blanc de Blancs und Blanc Singulier Edition 18.

Brunch nur auf Reservierung

3 Gänge (11 Uhr, 12:15 Uhr und 13:30 Uhr) jeden Sonntag – vom 26. November bis 17. Dezember

Vegetarische, vegane und glutenfreie Optionen verfügbar.

Das Erlebnis beinhaltet nicht den Besuch der Kreidefelsen. Um eine Tour nach dem Brunch zu buchen, wenden Sie sich bitte an visitesruinart@ruinart.com.

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT de la Marne