La Table Singulière 4 Rue des Crayères Reims, 23 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

La Table Singulière

Pour la fin d’année, profitez d’un repas gastronomique dans la salle à manger de la Maison Ruinart.

Partagez un menu en 5 temps, accompagné de deux verres de nos cuvées Ruinart Blanc de Blancs et Ruinart Blanc Singulier Edition 18.

La Table Singulière uniquement sur réservation – 180€ par personne

Chaque jeudi, vendredi et samedi soir – 2 services (19h30 et 20h30)

Du 23 novembre au 16 décembre.

Fermé le 7 et 14 décembre.

Options végétarienne, vegan et sans gluten disponibles.

L’expérience n’inclut pas la visite des crayères. Pour réserver une visite, nous vous invitons à contacter visitesruinart@ruinart.com..

4 Rue des Crayères Maison Ruinart

Reims 51100 Marne Grand Est



La Table Singulière

Celebrate the end of the year with a gourmet meal in the Maison Ruinart dining room.

Share a 5-course menu, accompanied by two glasses of our Ruinart Blanc de Blancs and Ruinart Blanc Singulier Edition 18 cuvées.

La Table Singulière by reservation only – 180? per person

Every Thursday, Friday and Saturday evening – 2 courses (7.30pm and 8.30pm)

From November 23rd to December 16th.

Closed on December 7 and 14.

Vegetarian, vegan and gluten-free options available.

The experience does not include a tour of the pits. To book a tour, please contact visitesruinart@ruinart.com.

La Table Singulière

Para fin de año, disfrute de una comida gastronómica en el comedor de la Maison Ruinart.

Comparta un menú de 5 platos, acompañado de dos copas de nuestras cuvées Ruinart Blanc de Blancs y Ruinart Blanc Singulier Edition 18.

La Table Singulière sólo con reserva – 180 € por persona

Todos los jueves, viernes y sábados por la noche – 2 platos (19h30 y 20h30)

Del 23 de noviembre al 16 de diciembre.

Cerrado los días 7 y 14 de diciembre.

Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

La experiencia no incluye la visita a los pozos de tiza. Para reservar una visita, póngase en contacto con visitesruinart@ruinart.com.

La Table Singulière

Genießen Sie zum Jahresende eine Gourmetmahlzeit im Speisesaal des Hauses Ruinart.

Teilen Sie ein Menü in fünf Gängen, begleitet von zwei Gläsern unserer Cuvées Ruinart Blanc de Blancs und Ruinart Blanc Singulier Edition 18.

La Table Singulière nur mit Reservierung – 180? pro Person

Jeden Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend – 2 Gänge (19:30 und 20:30 Uhr)

Vom 23. November bis 16. Dezember.

Geschlossen am 7. und 14. Dezember.

Vegetarische, vegane und glutenfreie Optionen verfügbar.

Das Erlebnis beinhaltet keine Besichtigung der Kreidefelsen. Um einen Besuch zu buchen, wenden Sie sich bitte an visitesruinart@ruinart.com.

