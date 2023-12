Marché de L’avent 4, rue des Claires Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Marché du terroir et artisanat

Animation contes suivie de l’arrivée du père Noël à 16h.

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

4, rue des Claires Manoir de la Coquerie

Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie



Local produce and craft market

Storytelling followed by Santa’s arrival at 4pm

Mercado de productos locales y artesanía

Cuentacuentos seguido de la llegada de Papá Noel a las 16.00 horas

Markt für regionale Produkte und Kunsthandwerk

Märchenanimation gefolgt von der Ankunft des Weihnachtsmanns um 16 Uhr

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin