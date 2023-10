Trail du Hautacam 4 Rue des Arailhes Beaucens, 26 mai 2024, Beaucens.

Beaucens,Hautes-Pyrénées

Le trail du Hautacam est une course de montagne qui se déroule dans le massif du Hautacam, à quelques kms d’Argelès-Gazost. Il rassemble de plus en plus de concurrents qui viennent tester leurs limites dans un cadre naturel fabuleux sur des parcours variés, esthétiques mais exigeants. La « Ronde des Bualas », l’association organisatrice de cette course est constituée d’amoureux de leur région, de guides de haute-montagne également professionnels du secours en montagne et de sportifs décidés à mettre en valeur leur montagne..

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . .

4 Rue des Arailhes BEAUCENS

Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Hautacam trail is a mountain race held in the Hautacam massif, a few kilometers from Argelès-Gazost. It attracts a growing number of competitors who come to test their limits in a fabulous natural setting on varied, aesthetic but demanding courses. The « Ronde des Bualas », the association that organizes this race, is made up of people who love their region, high-mountain guides who are also mountain rescue professionals, and sports enthusiasts determined to showcase their mountain.

La Hautacam Trail es una carrera de montaña que se celebra en el macizo de Hautacam, a pocos kilómetros de Argelès-Gazost. Atrae a un número cada vez mayor de competidores que vienen a poner a prueba sus límites en un fabuloso entorno natural sobre recorridos variados, estéticos pero exigentes. La « Ronde des Bualas », la asociación que organiza esta carrera, está formada por personas que aman su región, guías de alta montaña que también son profesionales del rescate en montaña y entusiastas del deporte decididos a dar a conocer su montaña.

Der Trail du Hautacam ist ein Berglauf, der im Hautacam-Massiv, einige Kilometer von Argelès-Gazost entfernt, stattfindet. Er vereint immer mehr Teilnehmer, die in einer fabelhaften natürlichen Umgebung auf abwechslungsreichen, ästhetischen, aber anspruchsvollen Strecken ihre Grenzen austesten. Die « Ronde des Bualas », der Verein, der diesen Lauf organisiert, besteht aus Liebhabern ihrer Region, Bergführern, die auch professionelle Bergretter sind, und Sportlern, die entschlossen sind, ihre Berge zur Geltung zu bringen.

Mise à jour le 2023-09-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65