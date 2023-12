Atelier – Biscuits décorés KAWAII 4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel, 29 février 2024, Dossenheim-sur-Zinsel.

Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 17:00:00

.

Atelier pour petits et grands avec Elisabeth – Les mains dans la pâte. Sur le thème des mignonneries japonaises, préparation de sablés aux formes variées et décoration méticuleuse à l’aide de glace royale colorée. Minutie et créativité sont de la partie, pour décorer ces œuvres d’art à croquer !

Atelier ouvert à tous… Enfants, Ados, Adultes !

*enfants en dessous de 8 ans uniquement avec accompagnateur

Les ateliers sont animés par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur ou par Elisabeth Lotz, cheffe cuisinière et animatrice culinaire – Les mains dans la pâte. Ils apportent chacun leurs savoir-faire et leurs connaissances en la matière, pour vous faire découvrir des recettes saines et gourmandes.

Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance.

INFOS PRATIQUES :

– L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

– Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

– L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

– Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

– Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû.

– Fin des inscriptions 48h avant l’atelier afin de garantir la meilleure préparation du matériel et des matières.

Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr

EUR.

4 rue d’Ernolsheim

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est



