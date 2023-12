Atelier – Pâte à choux et Paris Brest 4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 12:00:00 . Variation autour de la pâte à choux, réalisation de Paris-Brest à la crème noisette et de petits choux chantilly fruités. INFOS PRATIQUES : L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum. Il sera reporté si le nombre de participants minimum de 8 n’est pas atteint.

Des ateliers personnalisés sur demande peuvent s’ajouter au calendrier à partir de 6 participants.

L’inscription ne sera valide qu’une fois le règlement effectué.

Un participant peut annuler sa participation jusqu’à 10 jours avant la date de l’atelier et sera remboursé.

Si l’annulation a lieu après le délai d’annulation, le paiement reste dû. Inscriptions et renseignements au Moulin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr EUR.

4 rue d’Ernolsheim

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

Code postal 67330
Lieu 4 rue d'Ernolsheim
Adresse 4 rue d'Ernolsheim
Ville Dossenheim-sur-Zinsel
Departement Bas-Rhin

