Atelier – Mannele & stolle 4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel, 2 décembre 2023, Dossenheim-sur-Zinsel.

Dossenheim-sur-Zinsel,Bas-Rhin

Préparation du traditionnel Stolle de Noël et réalisation de Mannele pour la Saint-Nicolas..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

4 rue d’Ernolsheim

Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est



Preparation of the traditional Christmas Stolle and making Mannele for St. Nicholas.

Preparación del tradicional Stolle de Navidad y elaboración de Mannele para San Nicolás.

Zubereitung des traditionellen Weihnachtsstollens und Herstellung von Mannele für den Nikolaustag.

