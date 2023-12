Cet évènement est passé Hebdo’Märik 4 rue d’Ernolsheim Dossenheim-sur-Zinsel Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 16:00:00

fin : 2023-12-31 19:00:00 Un mini marché hebdomadaire tous les vendredis de 16h à 19h devant le Moulin Burggraf-Becker..

Petit marché hebdomadaire tous les vendredis de 16h à 19h devant le Moulin Burggraf-Becker. Retrouvez charcuterie, poulet rôti, les fromages de Sandra, fruits et légumes, pains ainsi qu’un traiteur chinois !

Au fil des semaines, découvrez: Paëlla del’Sol, la Savonnerie carré d’Anges et bien d’autre encore ! EUR.

